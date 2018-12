Can I call you Himanshu Bhatt? https://t.co/3jRIcZLEzK — Alia Bhatt (@aliaa08) December 13, 2018

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर सवाल-जवाब वाले सेशन में हिस्सा लिया. इस #Askalia सेशन में आलिया भट्ट के फैन्स उनके कुछ भी सवाल पूछ सकते थे. तो एक फैन ने मौके का फायदा उठाकर आलिया से रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से जोड़ते हुए सवाल पूछा कि 'Can we call you Alia Kapoor?' (क्या हम आपको आलिया कपूर बुला सकते हैं?). इस सवाल के जवाब में आलिया ने इस यूज़र को बड़े ही मज़ेदार अंदाज़ में जवाब दिया, जिसे आप खुद ही देखिए.बता दें, ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही आलिया और रणबीर के रिश्ते काफी चर्चा में हैं. दोनों पहली बार मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्कोला मेहता की सगाई सेरेमनी पार्टी में साथ दिखे थे. इसके बाद आलिया कई बार अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी रणबीर की तस्वीर डाल चुकी हैं. इतना ही नहीं करण जौहर के शो कॉफी विद करण के छठे सीज़न में आलिया ने रणबीर कपूर से अपने रिलेशन की बात स्वीकारी भी थी.

वहीं, हाल ही में आलिया भट्ट के पापा और डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी एक इंटरव्यू में बेटी आलिया और रणबीर कपूर के रिश्तों के बारे में कहा कि Alia and Ranbir "are in love.".