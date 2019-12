प्याज की बढ़ती कीमतों पर अमूल ने बनाया मजेदार कार्टून, ट्विटर पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

पिछले कुछ वक्त से लगातार प्याज के दाम बढ़ने के कारण लोग काफी निराश हैं लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ लोग इस पर मजेदार मीम्स (Memes) बना रहे हैं और दूसरों का भी मनोरंजन कर रहे हैं. मीम्स की लिस्ट में अब अमूल का नाम भी जुड़ गया है. वैसे तो अमूल हमेशा ही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मजेदार पोस्ट डालता रहता है लेकिन इस बार कार्टून प्याज की बढ़ती कीमतों पर बनाया है.

अमूल (Amul) ने इस कार्टून को अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस तस्वीर में अमूल गर्ल 3 प्याजों को एक साथ जगल कर रही है और उसने अपने पैरों पर एक ट्रे रखी हुई है, जिसमें चाकू रखा है. फोटो के कैप्शन में ''कहो ना प्याज है'' लिखा है. बता दें कि यह लाइन बॉलीवुड के मशहूर गाने ''कहो ना प्यार है...'' से इंस्‍पायर है.

10 दिसंबर को शेयर की गई इस पोस्ट को अब तक 1500 से अधिक लोगों ने लाइक किया है और कइयों ने इस पर टिप्पणी भी की है. एक ने अमूल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक और गाना लिखा, ''हर किसी को नहीं मिलता यहां प्याज जिंदगी में...''. वहीं एक अन्य ने लिखा, "आपको अपने मिल्क उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए."

