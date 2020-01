लड़के ने दोस्त को किया ऐसा प्रपोज कि हैरान रह गए आनंद महिंद्रा, बोले- '40 साल पहले जब मैंने किया तो...'

कुछ दिनों पहले, एक हॉलीवुड फिल्ममेकर (Hollywood Filmmaker) ने अपनी प्रेमिका की पसंदीदा डिज्नी फिल्म (Disney Movie) को रि-क्रिएट किया और उनको प्रपोज किया. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अनोखे तरीके से किए गए वेडिंग प्रपोजल (Wedding Proposal) को देखकर हैरान रह गए.

गुरुवार शाम को, महिंद्रा ने ली लोक्लेर के प्रस्ताव की सराहना करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया और स्लीपिंग ब्यूटी सीन का एडिटिड क्लिक शेयर किया. क्लिप में दिखाया गया है कि कार्टून कैरेक्टर प्रिंस फिलिप ओरोरा को प्रपोज करते हैं. ठीक उसी वक्त लोक्लेर अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड को प्रपोज कर देते हैं.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''ये क्लिप काफी वायरल हो रही है. इस शख्स ने बचपन की दोस्त को प्रपोज करने के लिए डिज्नी फिल्म की एनिमेटिड क्लिप को हैक किया और मुझे लग रहा था कि 40 साल पहले मैंने शानदार प्रपोज किया था. इस क्लिप को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझमें हीन भावना आ गई है.''

This clip has been going viral globally. This gent apparently hack-animated a disney movie to propose to his childhood sweeetheart.. And I thought I had done a good job 40 yrs ago with my proposal. Now I have an inferiority complex! pic.twitter.com/jbTAYBg3nh