चौकीदार बनने पर मजबूर हुआ ये एक्टर, अनुराग कश्यप बोले- 'भीख मांगने से तो अच्छा है कि...'

बॉलीवुड एक्टर सावी सिद्धू (Savi Sidhu) पैसों की तंगी के चलते मलाड में चौकीदार (Chaukidar) के रूप में काम कर रहे हैं. फिल्म कंपेनियन द्वारा यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में सावी (Savi Sidhu) ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं. 'ब्लैक फ्राईडे', 'गुलाल' और 'पटियाला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सावी सिद्धू (Savi Sidhu) यहां मलाड में एक चौकीदार (सुरक्षा गार्ड) के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर वह था जब मेरी पत्नी की मौत हो गई. उसके बाद मेरे पिता की भी मौत हो गई और फिर मेरी मां और बाद में सास-ससुर भी चल बसे. मैं अकेला रह गया, मैं बिल्कुल अकेला हूं.'

अक्षय कुमार के साथ किया था काम, हालात से मजबूर होकर बनना पड़ा चौकीदार

उनकी ये कहानी सुनकर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) सपोर्ट में आ गए हैं. राजकुमार राव (Rajkummar Rao) ने उनकी मदद करने का भरोसा दिया है. वहीं अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने कहा- 'मुझे सावी पर गर्व है. इंडस्ट्री में कई लेखक और अन्यों के पास काम नहीं होता तो वो उधार मांगते हैं. कई फिल्ममेकर्स तो खाने के लिए पैसे मांगते हैं. सावी सिद्धू चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं. मुझे ये काम छोटा या बड़ा नहीं लगता. लेकिन भीख मांगने से तो अच्छा ही है. मुझे लगता है कि चैरिटी करके आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बनाया जा सकता है.'

To be a watchman is a job, I don't see it as a small job or big. At least he is not begging . And I genuinely believe that charity does not make art or an artist. There are millions of stories like Savi Siddhu's.