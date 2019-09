Viral 'मूनवॉक' के बाद बेंगलुरु में अधिकारियों ने भरे सड़कों के गड्ढे, वायरल हुआ VIDEO

कुछ दिन पहले एक शख्स को बेंगलुरु की सड़क पर अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में चलता देखा गया था. उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ. इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि सच में कोई चांद पर चल रहा है. लेकिन ये बेंगलुरु का टुंगानगर रोड था. कलाकार ननजुंद स्वामी ने यह मून वॉक इसलिए किया ताकि लोगों को बेंगलुरु की सड़कों की हालत समझ में आ जाए. वायरल मूनवॉक के वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु के अधिकारी हरकत में आए और तुरंत गड्ढों को भरा गया.

बेंगलुरु में आधी रात में सड़क पर बने गड्ढे में नजर आया अंतरिक्ष यात्री! देखें-VIDEO

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में चल रहा है. कुछ ही सेकंड बाद उनके पास से ऑटो रिक्शा निकलता है तो लोगों को समझ आता है कि ये चांद नहीं बल्कि सड़क है. ट्विटर पर इस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले. नॉर्थ बेंगलुरु की इस सड़क का खूब मजाक उड़ाया गया.

बेंगलुरु के अधिकारियों ने वीडियो देखकर तुरंत गड्ढों को भरा. गड्ढों के भरने के बाद बादल ननजुंद स्वामी ने ट्विटर पर अधियारियों को शुक्रिया कहा. उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- 'इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए धन्यवाद. कार्य प्रगति पर है. शहर के मेयर और अधिकारियों को शुक्रिया.'

Thank you people for such a overwhelming response and support!



Work in progress.. Quick and prompt response from @BBMP. Thank you very much @BBMPCOMM@BBMP_MAYOR and Mr. Prabhakar, CE RR Nagar who is overlooking on ground currently. pic.twitter.com/clgoLAIKzU