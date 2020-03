AUS vs NZ: बोल्ड करते ही सेंटनर ने की अजीबोगरीब हरकत, देखकर स्मिथ भी रह गए हक्के-बक्के- देखें Full Video

Australia Vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (AUS vs NZ) के बीच पहला वनडे खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. शानदार शुरुआत के बाद भी वो सिर्फ 258 रन ही बना सका. न्यूजीलैंड ने मैच में अजीबोगरीब तरह से जश्न मनाया, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरहसल कोरोना वायरस (CoronaVirus) के कारण खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाने में कतरा रहे हैं. वो पैर से पैर छूकर जश्न मना रहे हैं. स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का विकेट लेने के बाद भी मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) ने कुछ ऐसा किया. जिसको देखकर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) भी हैरान रह गए.

मिशेल सेंटनर ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड आउट किया. जिसके बाद वो जश्न मनाने लगे. खिलाड़ी जैसे ही पास आए तो उन्होंने पैर आगे बढ़ा दिया. दूसरे खिलाड़ी भी उनका पैर छूने लगे. खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते बचते दिखे. मार्श का विकेट लेने के बाद भी ऐसा ही हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का अनोखा जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Elbows and fist bumps as New Zealand get the wicket of Marsh.



Live #AUSvNZ scores: https://t.co/2a6XMXTJcFpic.twitter.com/OrhzuqS9mu — cricket.com.au (@cricketcomau) March 13, 2020

भारत में बढ़ रहा है कोरोना वायरस

भारत में फिलहाल 74 लोग इस वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हैं और इसके प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सहित कुछ अन्य जगहों पर स्कूल, कॉलेज तथा सिनेमाघर बंद करने के आपात उपाय किये गये हैं. कोरोना वायरस से संक्रमित 74 लोगों में 17 विदेशी नागरिक हैं. इनमें 16 इतालवी हैं और कनाडा का एक नागरिक है. इन आंकड़ों में केरल के वे तीन मरीज भी शामिल हैं जिन्हें स्वस्थ होने के बाद पिछले महीने अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक-एक मामला सामने आया है. केरल में अब तक कोरोना वायरस के 17 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वे तीन लोग भी शामिल हैं जिन्हें पिछले महीने इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में कुल 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें से नौ महाराष्ट्र में हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार होने के मद्देनजर केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 शुरू किया है. इसके अलावा 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं.