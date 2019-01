टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया पहनेगा 33 साल पुरानी जर्सी, जानिए आखिर क्या है वजह

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच वनडे सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी. जिसके लिए दोनों ही टीम जमकर नेट्स पर पसीना बहा रही है. तीन मैच की Gillette ODI series में कुछ खास होने वाला है. वनडे में टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन टीम 33 साल पुरानी जर्सी पहनकर उतरेगी. 1986 में एलन बॉर्डर टीम के कप्तान थे. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की वनडे जर्सी ग्रीन और गोल्डन रंग की थी. ऑस्ट्रेलियन टीम इसी जर्सी में खेलती नजर आएगी.

Australia will take on India wearing a retro ODI kit from the 1980s! More here: https://t.co/liaXeJ4jov #AUSvIND pic.twitter.com/0RvP6Q7G6G

1986 में एलन बॉर्डर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ये जर्सी पहनी थी. 2019 में ऑस्ट्रेलियन टीम फिर यही जर्सी पहनेगी. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सिडल भी टीम में शामिल हैं. वो 8 साल बाद ऑस्ट्रेलियन वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं.

Australia are going retro. For the ODIs against India, they're bringing back the green and gold from the '80s#AUSvIND#ThrowbackThursdaypic.twitter.com/08kkZuvTFI