Aus Vs Pak: डेविड वॉर्नर को आउट करने के लिए पाक खिलाड़ी ने किया ऐसा, देखकर आप भी कहेंगे OMG

Australia Vs Pakistan 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट (Aus Vs Pak 1st Test) ब्रिस्बेन के गाबा (Gaba Test) में खेला जा रहा है. मैच में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए है. पहले दिन पाकिस्तान को 240 रन पर ऑलआउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए टी ब्रेक तक बिना विकेट खोए 195 रन ठोक दिए. मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी यासिर शाह (Yasir Shah) ने कुछ ऐसा हुआ जिसने डेविड वॉर्नर (David Warner) को हैरान कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया 47 ओवर में बिना विकेट खोए 178 रन बना चुका था. इफ्तेकार गेंदबाजी करने आए. बर्न्स ने दूसरी गेंद पर लेग पर शॉट खेला और उन्होंने दो रन का कॉल किया. डेविस वॉर्नर दूसरे रन के लिए भागे और यासिर शाह ने बाउंड्री से डायरेक्ट हिट कर दिया. सभी को लग रहा था कि डेविड वॉर्नर आउट हो गए. लेकिन टीवी अंपायर के पास फैसला भेजा गया तो नॉट आउट दिया गया. आखिरी वक्त पर वॉर्नर ने बल्लेबाज को क्रीज के पार पहुंचा दिया था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Brilliant fielding by Yasir Shah but David Warner is home, just!