AUS vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ी हुआ आउट तो मचा बवाल, फैन्स बोले- 'Cheater है अंपायर...' देखें Video

Australia Vs Pakistan 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट (AUS vs PAK 1st Test) ब्रिसबेन में खेला जा रहा है. इसके पहले दिन ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई. पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर मोहम्मद रिज्वान (Mohammad Rizwan) आउट हो गए. जब अंपायर ने नो बॉल के लिए फैसला थर्ड अंपायर की तरफ भेजा तो उन्होंने भी आउट करार दिया. उनके मुताबिक बॉल बिलकुल ठीक थी. कमिंस के पैर लाइन के अंदर था. लेकिन जब रीप्ले देखा गया तो लोग हैरान रह गए. लोग थर्ड अंपायर माइकल गॉफ (Michael Gough) की खूब आलोचना कर रहे हैं. लोग उनको चीटर बता रहे हैं.

पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिज्वान (Mohammad Rizwan) शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. वो 37 रन बना चुके थे. कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर कीपर के पास चली गई और अंपायर ने आउट दे दिया. लेकिन अंपायर ने नो बॉल के लिए टीवी अंपायर से पूछा, उन्होंने बॉल को लीगल बताया और आउट करार दिया.

देखें VIDEO:

It doesn't come any closer than that!



This was judged a legal delivery! #closematters@Gillette | #AUSvPAKpic.twitter.com/Dtl2fCo2if