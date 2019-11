MS Dhoni को ग्राउंड पर देख विराट कोहली का खिला चेहरा, पुरानी फोटो ट्वीट कर लिखा- 'पहचानो कौन?'

टीम इंडिया और बांग्लादेश (India Vs Bangladesh) के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को कोलकाता (Ind Vs Ban) में खेला जाएगा. ये मैच इसलिए खास होने वाला है, क्योंकि भारत में पहली बार डे-नाइट टेस्ट खेला जाना है. जिसके लिए खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं. इसी बीच एक तस्वीर ने फैन्स का दिन बना दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. उन्होंने मजेदार कैप्शन के साथ फोटो को शेयर किया है.फोटो में विराट कोहली एमएस धोनी (MS Dhoni) के साथ बारिश में मस्ती करते दिख रहे हैं.

विराट कोहली ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''पार्टनर्स इन क्राइम. इनका क्राइम है कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर से दो रन चुराते हैं. पहचानिए कौन है...'' 20 नवंबर की दोपहर को पोस्ट की गई इस तस्वीर को खूब पसंद किया जा रहा है. बता दें, बीसीसीआई ने इस टेस्ट में टीम इंडिया के सभी पूर्व कप्तानों को आमंत्रित किया है. ऐसे में संभावना है कि धोनी मैच के दौरान कॉमेंट्री भी कर सकते हैं.

Partners in crime.. Crime : stealing doubles from fielders at the boundary . Guess who pic.twitter.com/Gk1x6lBIvm