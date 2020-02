जमीन से 2 हजार फुट की ऊंचाई पर जाकर लड़की ने पहाड़ के कोने में बैठकर किया ऐसा... वायरल हुआ Video

ब्राजील (Brazil) के पेरा डा गाविया (Pedra da Gavea) में एक पर्यटक ने कुछ ऐसा किया, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक लड़की ने करीब 3 हजार फुट की ऊंचाई पर जाकर फोटोशूट कराया. रियो डी जनेरियो के पास 3,000 फुट के पहाड़ के किनारे पर पर्यटक ने फोटोशूट कराया. उसके पीछे नीला समुद्र दिखाई दे रहा है और नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा है. वीडियो में लड़की खुशी से हाथ उठाती दिखाई दे रही है.

लापरवाह स्टंट की एक 15-सेकंड की वीडियो क्लिप रविवार को ट्विटर पर शेयर की गई है. जिसके अब तक 13 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही कई लोगों के कमेंट्स आए हैं. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक पर्यटक चमकीले गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है. वो ब्राजील के पेरा डा गाविया में 2,769 फुट की चट्टान के किनारे बैठी है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पॉपुलर अकाउंट @influencersinthewild ने शेयर किया है. ये पेज अजीबोगरीब और हैरतअंगेज वीडियो शेयर करता है, जो काफी वायरल होते हैं.

A post shared by Tank Sinatra (@influencersinthewild) on Feb 17, 2020 at 8:58am PST

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए. उन्होंने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए है...

