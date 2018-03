सोशल मीडिया पर एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक ट्रक टोल बूथ से तेज रफ्तार में निकल गया. टोल बूथ में खड़ी कार को रौंदते हुए वो निकल गया. ये हादसा चीन के यिनचाऊ में 1 मार्च को हुआ. ट्रक तेज रफ्तार में आया और टोल बूथ में खड़ी कार को घसीटते हुए ले गई. किस्मत से दोनों ही ड्राइवर और पेसेंजर जान बचाने में सफल रहे. उन्हें मामूली चोटें आई हैं.44 सेकंड का ये वीडियो ट्विटर पर CGTN ने पोस्ट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टोल बूथ में एक काली कार खड़ी थी. पीछे से एक ट्रक आता है और कार को रौंदते हुए तेज रफ्तार में आगे निकल जाता है. CGTN के मुताबिक, ट्रक डाइवर ने टोल बूथ में रुकने के लिए जैसे ही ब्रेक लगाया. लेकिन ब्रेक नहीं लगा और ब्रेक फेल हो गए थे.

Shocking footage shows an out-of-control truck slamming into car at a toll gate due to brake failure in NW China's Yinchuan City https://t.co/vcZ5TzQOylpic.twitter.com/MUnUmnkhou