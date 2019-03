Christchurch Mosque Shooting: बांग्लादेशी खिलाड़ी ने सुनाई हमले की आपबीती, बोले- हमलावर गोलीबारी कर रहे थे और...

न्यूजीलैंड (New Zealand) में क्राइस्टचर्च (Christchurch) की एक मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के दौरान एक बंदूकधारी की गोलीबारी (Christchurch Mosque Shooting) में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. स्थानीय मीडिया ने बताया कि छह लोगों की मौत हो गई है. पुलिस हमलावर को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो अब भी 'सक्रिय' है. शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर या शहर से बाहर नहीं जा सकता. पुलिस ने बयान में कहा, 'क्राइस्टचर्च में एक हमलावर सक्रिय है जिसके कारण हालात गंभीर हैं और तेजी से बदल रहे हैं.' बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh Cricket Team) भी कल क्राइस्टचर्च में होने वाले टेस्ट मैच (Christchurch 3rd test) के लिए यहां है. टीम के सदस्य गोलीबारी से सुरक्षित बच गए. ईएसपीएन क्रिकइंफो के रिपोर्टर मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि टीम के सदस्य मस्जिद से बच निकले.

न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुई गोलीबारी से दहली बांग्लादेश की टीम, जान बचाने के लिए ऐसे भागते नजर आए खिलाड़ी, देखें VIDEO

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack