CISF ने धूमधाम से किया अपने कुत्तों को रिटायर, बोले- 'जन्म कुत्ते का, लेकिन फौजी बनकर...'

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का हिस्सा रहे सात कुत्तों को मंगलवार को फोर्स से ससम्मान सेवानिवृत्त (Retire) कर दिया गया. ये कुत्ते अर्धसैनिक बल में आठ साल सेवा देने के बाद रिटायर हुए हैं. इस रिटायरमेंट कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए साआईएसएफ ( CISF) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, "Born as a dog, retired as a soldier". यही नहीं सीआईएसएफ ने कुत्तों के लिए विदाई संदेश भी लिखा. इस संदेश में कुत्तों के सेवा और समर्पण की तारीफ की गई.

#CISF bids farewell to our K9 heroes- Jessy (GSD/F), Lucky (Lab/F) & Lovely (Lab/F) who officially retired from duty today. We will always remain indebted for contributing immensely in security of Delhi Metro. pic.twitter.com/tn5T3wfbKZ

आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली मेट्रो (DMRC) की सीआईएसएफ इकाई ने किया था. ये कुत्ते दिल्ली मेट्रो में कार्यरत सीआईएसएफ टीम का हिस्से थे. मीडिया रिपोर्टों की मानें तो पहली बार कुत्तों के लिए इस तरह का सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया गया.

Born as a dog, retired as a soldier...

A Farewell ceremony for 07 #K9 members of #CISF organised @ CISF Unit DMRC Delhi. They were handed over to NGO @Friendicoes_DEL, New Delhi. Thank you for your services ! pic.twitter.com/3h1fREZz5s