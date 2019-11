बिल्ली ने बचाई एक साल के बच्चे की जान, कूदकर आई और किया ऐसा... देखें Viral Video

अमेरिका (America) के कोलंबिया (Colombia) में एक बिल्ली ने जान पर खेलकर एक साल के बच्चे की जान बचाई. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. लोग बिल्ली को हीरो बता रहे हैं. बिल्ली ने बच्चे को सीढ़ियों पर गिरने से बचाया. ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा घुटने के बल चल रहा है और बिल्ली काउच पर बैठी हुई है. कुछ ही सेकंड बाद बच्चा सीढ़ियों की तरफ जाता है तो बिल्ली कूदकर सामने आती है और बच्चे को धक्का देकर सीढ़ियों से दूर ले जाती है. अगर बिल्ली सही वक्त पर नहीं आती तो बच्चा सीढ़ियों से गिर सकता था.

45 सेकंड की इस वीडियो क्लिप को डिलोर अल्वारेज नाम के फेसबुक पेज ने शेयर किया है. यह एक संगठन है, बिल्लियों के बचाव और गोद लेने की वकालत करता है. इस क्लिप ने तेज़ी से लोगों का ध्यान खींचा और अब इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कई लोगों द्वारा साझा किया जा रहा है.

देखें VIDEO:

लोग बिल्ली की खूब तारीफ कर रहे हैं. ट्विटर पर लोग इस बिल्ली को हीरो बता रहे हैं. लोग इस तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं...

I like how he tackles him the second time like "NO YOU STAY WHERE I CAN SEE YOU" — bofa (@shakingbad) November 8, 2019

The kitty tried to pick him up like a kitten — menthol crush (@blitz52355748) November 8, 2019

Animals are amazing and wonderful! And cats have saved their humans from harm more than one time! They are a truly a blessing to us, and we should protect them, also! — Shirley Hutchinson (@Shirley82556494) November 8, 2019

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ये घटना कोलंबिया के बोगोटा में हुई. बिल्ली ने जिस एक वर्षीय बच्चे की जान बचाई, उसका नाम गाटुबेला है.