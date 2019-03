दूध में Coke मिलाकर इस शख्स ने किया ऐसा काम, देखकर लोग भी करने लगे

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक शख्स ने दूध और सॉफ्टड्रिंक कोक के साथ कुछ ऐसा किया. जिसको देखकर लोग चौंक गए. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा एक्सपेरीमेंट कौन कर सकता है. शख्स ने दूध और कोक को मिलाकर पी लिया. बर्मिंघम (Birmingham) के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं.

Milk coke is a real thing. Brummies love it. We can all move on from this discussion now, I will be taking no further questions. pic.twitter.com/dQR8bg3UAO — James Felton (@JimMFelton) March 1, 2019

टीवी और रेडियो कॉमेडी लेखक जेम्स फेल्टन ने 1 मार्च को तीन तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- 'मिल्क कोक असल में है. बर्मिंघम (Birmingham) के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे. आप यहां खूब चर्चा कर सकते हैं. लेकिन मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा.' उन्होंने तीन फोटो पोस्ट की हैं. पहली तस्वीर में एक ग्लास में कोक रखी है और दूध का डिब्बा रखा हुआ है. दूसरे फोटो में कोक और दूध को मिला दिया गया है. तीसरी फोटो में जेम्स फेल्टन पी रहे हैं. लोग ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं.

After news of #milkcoke broke, inspired by @JimMFelton we decided to give it a go! pic.twitter.com/8oo6k7TNxn — UOGParklife (@UOGParklife) March 1, 2019

it's time to deploy the national guard #milkcokehttps://t.co/v8nssPqcmG — Chris Boyd (@paperghost) March 1, 2019

Ok I have been drinking this since I was a kid. I'm not sure how we started drinking it. We call it "London Fog" https://t.co/l4DHTwInso — Ally (@allymurpheee) March 2, 2019

ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. अब तक इस ट्वीट को 1,262 रि-ट्वीट्स हो गए हैं और 5 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं. बर्मिंघम के लोग इस ड्रिंक को खूब पसंद कर रहे हैं.