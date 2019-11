सलमान खान के गाने पर पति-पत्नी ने किया ऐसा डांस, एक्ट्रेस बोली- 'हाहाहा ये तो...' देखें Video

सलमान खान (Salman Khan) और भाग्यश्री (Bhagyashree) की फिल्म 'मैंने प्यार किया' (Maine Pyaar Kiya) सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया गया. फिल्म के गानें तो अभी तक सुने जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वो इसी फिल्म के गाने 'दिल दीवाना...' पर डांस कर रहे हैं. उन्होंने इस गाने को अपने अंदाज में परफॉर्म किया. लोग उनकी इस परफॉर्मेंस को खूब पसंद कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी इनके डांस की जमकर तारीफ की.

IND vs BAN: विराट कोहली ने भीड़ को किया ऐसा इशारा, शमी ने फिर कर दिखाया ये कारनामा- देखें Video

देखा जा सकता है कि दोनों ने वही कपड़े पहने हैं जो फिल्म में दोनों कलाकारों ने पहने थे. दोनों ने खेत में खड़े होकर शानदार लिप सिंक करते हुए डांस किया.

आउट होने के बाद Cheating करने लगे विराट कोहली, बच्चों ने मचाया हंगामा तो... देखें VIDEO

देखें VIDEO:

सलमान खान ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है. लेकिन, रवीना टंडन ने इस कपल के परफॉर्मेंस की तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''हाहाहा... यह नेट पर सबसे प्यारा वीडियो है जिसे मैंने आज देखा है.''

CISF जवान को लड़की वालों ने दहेज में दिए 11 लाख रुपये तो बोला- 'मुझे पैसा नहीं बल्कि...'

Hahaha this is the sweetest video on the net that I've seen today https://t.co/zrZ2evID7a — Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 13, 2019

रवीना टंडन के अलावा कई ट्विटर यूजर्स ने अपने रिएक्शन्स दिए....

Those dance moves the guy did, whole lot better than the original. gotta learn those moves. https://t.co/fcYABIbmHv — bipin (@PippinBipin) November 13, 2019

All the blessings for you two very touching and you are my real India. Remain happy always as this video is... https://t.co/mNkB785VkI — Sunil kumar kuls (@KulsSunil) November 13, 2019