अमेरिका में 200 रुपये में मिल रहे हैं गाय के उपले, लिखा- 'खाने के लिए नहीं, पूजा के लिए हैं...'

गाय के उपले (Cow Dung Cakes) ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बिक रहे हैं, इस बात की जानकारी तो आपको होगी. लेकिन अब गाय के उपले न्यू जर्सी के एडिसन की एक किराने की दुकान पर भी बिक रहे हैं. वो भी 2.99 डॉलर (214 रुपये) में. ट्विटर यूजर समर हलार्नकर ने इस तस्वीर को शेयर किया है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि पैकेट के अंदर गाय के उपले हैं.

उन्होंने लिखा, ''मेरे भाई ने इसे न्यूजर्सी के एडिसन की एक किनारे की दुकान में देखा. गाय के उपले 2.99 डॉलर में बेचे जा रहे हैं.'' पैकेट में 10 गाय के उपले हैं और साथ ही लिखा है, ''धार्मिक उद्देश्य के लिए, खाने योग्य नहीं.'' पैकेट में लिखा है कि ये भारत का प्रोडक्ट है.

My cousin sent me this. Available at a grocery store in Edison, New Jersey. $2.99 only.

My question: Are these imported from desi cows or are they from Yankee cows? pic.twitter.com/uJm8ffoKX2