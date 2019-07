IIT Bombay की क्लासरूम में अचानक घुस आई गाय, डरकर भागने लगे छात्र, देखें VIDEO

आईआईटी बॉम्बे इन दिनों काफी चर्चा में है. वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. आईआईटी बॉम्बे की क्लासरूम में एक गाय घुस आई. जिसके कारण काफी अफरा-तफरी मच गई. जिस वक्त गाय घुसी उस वक्त प्रोफेसर क्लास ले रहे थे. क्लास के अंदर अचानक गाय घुस आई. स्टूडेंट्स देखकर भागने लगे. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास के अंदर गाय टहल रही है. कुछ स्टूडेंट्स भाग निकले तो कुछ वीडियो शूट करने लगे. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ ही देर बाद गाय को बाहर कर दिया गया. स्टूडेंट्स ने IANS को बताया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी. हो सकता है गाय बारिश से बचने के लिए लेक्चर हॉल में आ गई होगी.

ये वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर पर लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं.

How did that cow enter IIT BOMBAY without clearing JEE Advanced?? #CowInIITBombay #IITBombay pic.twitter.com/D5xQEKGZ1W

If u want to take admission in IIT you have to clear jee advance exam



Street Cow : #cow#IITBombay#iitpic.twitter.com/mxZpWemAPU