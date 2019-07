डिलिवरी बॉय निकला मुस्लिम तो कस्टमर ने कैंसल किया ऑर्डर, बोला- 'किसी हिंदू को भेजो...' मिला ऐसा करारा जवाब

फूड एप जोमेटो (Zomato) में एक कस्टमर ने खाना इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि डिलिवरी बॉय मुस्लिम था. उसने किसी हिंदू डिलिवरी बॉय को भेजने को कहा और बाद में उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया. जिसके बाद जोमेटो ने ऐसा रिप्लाई दिया जिसको सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अमित शुक्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'मैंने जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है. उन्होंने मेरा खाना मुस्लिम राइडर को दिया साथ ही कहा कि वो राइडर चैंज नहीं कर सकते और पैसा रिफंड भी नहीं करेंगे.'

मध्यप्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने कई ट्वीट किए और बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने बातचीत शेयर करते हुए कहा कि वो अपने वकील से इस मसले पर बात करेंगे.

Just cancelled an order on @ZomatoIN they allocated a non hindu rider for my food they said they can't change rider and can't refund on cancellation I said you can't force me to take a delivery I don't want don't refund just cancel — पं अमित शुक्ल (@NaMo_SARKAAR) July 30, 2019

उन्होंने पहले ऑर्डर कैंसिल का स्क्रीनशॉट शेयर किया. जिसमें उनका ऑर्डर फैयाज ला रहे थे. उनकी जानकारी में दिया है कि वो जबलपुर के ही रहने वाले हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलना जानते हैं और हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं.

दूसरे स्क्रीनशॉट उन्होंने बातचीत का डाला. जिसमें जोमेटो कस्टमर केयर ने लिखा- 'हमारे पास काफी सवाल आ रहे हैं. जिसकी वजह से डिलिवरी में देरी हो रही है.' जिसके बाद अमित ने लिखा- क्या आप राइडर को चेंज कर सकते हैं? जिसके बाद जोमेटो कस्टमर केयर ने पूछा- क्या हम जान सकते हैं कि समस्या क्या है? जिसके बाद उन्होंने लिखा- 'हमारा श्रावण महीना चल रहा है और हमें मुस्लिम शख्स से खाना नहीं चाहिए.' जिसके बाद जोमेटो की तरफ से मैसेज आया कि ऑर्डर कैंसिल करने पर पैसा वापस नहीं आए और उनको 237 रुपये नहीं मिलेंगे.

अमित शुक्ला के ट्वीट पर जोमेटो ने लिखा- 'भोजन का कोई धर्म नहीं है. यह एक धर्म है.'

Food doesn't have a religion. It is a religion. https://t.co/H8P5FlAw6y — Zomato India (@ZomatoIN) July 31, 2019

We are proud of the idea of India - and the diversity of our esteemed customers and partners. We aren't sorry to lose any business that comes in the way of our values. https://t.co/cgSIW2ow9B — Deepinder Goyal (@deepigoyal) July 31, 2019

My next 5 orders will be from you — Khan Saab (@CanadianSaab) July 31, 2019

जिसके बाद जोमेटो का फाउंजर दीपिंदर गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'हमें भारत के विचार पर गर्व है - और हमारे सम्मानित ग्राहकों और भागीदारों की विविधता. हमें अपने मूल्यों के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यवसाय को खोने का अफसोस नहीं है.' इस ट्वीट के बाद लोग ट्विटर यूजर्स जोमेटो की खूब तारीफ कर रहे हैं.