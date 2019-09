लड़की काटने लगी नाखुन तो कुत्ते ने की बेहोश होने की एक्टिंग, वायरल हुआ VIDEO

बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जाता है... इस डॉग को जिसने बेहोश होने की एक्टिंग की, जब लड़की उसके नाखुन काटने की कोशिश कर रह थी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. देखा जा सकता है कि लड़की नेल कटर से कुत्ते के नाखुन काटती है. उससे पहले ही कुत्ता बेहोश होने का नाटक करने लगता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता लड़की को इग्नोर करता है. लड़की नेल कटर उठाती हैं और उसके पैर उठाने लगती है. जिसके बाद कुत्ता स्लो मोशन में गिरता है. उस वक्त वो आंखें खुली रखता है और पैरों को खड़ा कर लेता है.

तीन दिन पहले इस वीडियो को Reddit पर अपलोड किया गया था. ट्विटर पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो के 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

देखें VIDEO:

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ