डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी पहुंची सरकारी स्कूल, बच्ची बोली- 'मेरा नाम पूजा है...' तो ऐसे किया रिएक्ट, देखें Video

Donald Trump India Visit: अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) हैप्पीनेस क्लास के एक सत्र में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के एक सरकारी स्कूल (Sarvodaya Senior Secondary School) पहुंचीं. उत्साहित छात्रों ने मेलानिया को माला पहना कर और उनके माथे पर टीका लगा कर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया. न्यूज एजेंसी ANI ने वीडियो को पोस्ट किया है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेलानिया ट्रंप बच्चों से बातचीत कर रही हैं. एक बच्ची उनसे अंग्रेजी में बात करते हुए अपना परिचय देती हैं. वो कहती है, ''माय नेम इज पूजा...'' जिसके बाद मेलानिया टीचर की तरफ देखती हैं. वो बताती हैं बच्ची का नाम पूजा है. मेलानिया नानकपुरा के सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची. जहां उन्होंने टीचर्स और बच्चों से मुलाकात की.

#WATCH Delhi: First Lady of the United States, Melania Trump interacts with students and teachers at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/Tjn7t7dnAK