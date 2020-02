डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने राजघाट में चलाया फावड़ा, राष्ट्रपति के साथ लगाया पौधा... देखें Viral Video

Donald Trump India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और उनकी पत्नी मेलानिया (Melania Trump) ने मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट (Raj Ghat) गए और पुष्पांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद ट्रंप और मेलानिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे तथा बापू के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पत्नी मेलानिया (Melania Trump) के साथ राजघाट के परिसर में पौधा भी लगाया.

भारत दौरे के दूसरे दिन फॉर्मल व्हाइट लुक में नजर आईं इवांका ट्रंप, देखें Photos

देखें Video:

Watch | US President Donald Trump, First Lady Melania pay tribute to #MahatmaGandhi, plant a tree at #RajGhat premises in Delhi. #TrumpIndiaVisit#TrumpInIndiapic.twitter.com/2nYE1WrrHQ