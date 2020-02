भारतीय महिला ने लगाया डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को गले, पूछा- 'कैसा लगा नमस्ते ट्रंप' तो दिया ऐसा जवाब... देखें Video

Donald Trump India Visit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. अपने परिवार के साथ भारत पहुंचे ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे साबरमती पहुंचे. वहां से वह मोटेरा स्टेडियम (Motera Stadium) पहुंचे, जहां एक लाख से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे. पीएम मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया. नमस्ते ट्रंप ईवेंट (Namaste Trump) खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की बेटी इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) निकलने लगीं तो भारतीय महिला ने उन्हें गले लगा लिया. रिपोर्ट्स ने उनसे पूछा, ''आपको नमस्ते ट्रंप इवेंट कैसा लगा?'' जिस पर इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) ने कहा, ''बहुत शानदार.'' इस वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

#WATCH US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump on being asked if she enjoyed the 'Namaste Trump' event: Spectacular! pic.twitter.com/L8Q87GcQTj