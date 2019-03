इस एयरपोर्ट पर मिल रहा है 20 किलो सोना, करना होगा बस ये 'छोटा' सा काम, देखें VIDEO

दुबई (Dubai) के एयरपोर्ट (Dubai Airport) पर गोल्ड बार चैलेंज (Gold Bar Challenge) चल रहा है. इस ट्रिकी चैलेंज में जिसने बॉक्स में से 20 किलो का सोना (20 KG Gold) बाहर निकाल लिया वो उसका हो जाएगा. ये चैलेंज दिखने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन इसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा है. जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच रहा है वो अपनी किसमत आजमा रहा है. लेकिन अभी तक सभी लोग कामयाब होने में असफल हो पाए हैं.

20 किलो सोना जीतने के लिए करना होगा ऐसा-

1. एक बॉक्स में 20 किलो के सोने का बार रखा होगा. एक छोटा सा होल होगाा. जिसमें हाथ डालकर सोने के बार को निकालना होगा.

2. अगर आप सोने के बार को निकाल लेते हैं तो उसे घर ले जा सकते हैं.

Dubai airport. Take it if you can. pic.twitter.com/3dJhIO6E31