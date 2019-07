इंग्लैंड ने जीता सांस रोक देने वाला वर्ल्ड कप फाइनल तो दादी ने ऐसे मनाया जश्न, देखें VIDEO

इंग्लैंड ने पहली बार आसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है. सोशल मीडिया पर इंग्लिश फैन्स जमकर जश्न मना रहे हैं. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जीत पर जमकर जश्न मना रही हैं. इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स की बुजुर्ग महिला टीवी पर वर्ल्ड कप फाइनल देख रही हैं और उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Please enjoy this video of my grandmas reaction to England winning cricket world cup #CWC19Finalpic.twitter.com/EH1bOae9v8 — Gwen (@gwenfs1) July 14, 2019

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग महिला सांस रोक देने वाले वर्ल्ड कप फाइनल देख रही हैं. जैसे ही इंग्लैंड चैम्पियन बनता है तो उनका रिएक्शन देखने वाला था. बता दें, न्यजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें मैच टाई हो गया था और सुपर ओवर भी टाई हो गया. जिसके बाद रूल के मुताबिक, सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाली टीम विनर साबित हुई.

She is so sweet. So happy for England today. What an amazing game. Congratulations. — Sanjukta Basu (@sanjukta) July 14, 2019

This is the best tweet by far I've seen about the Cricket World Cup win. Your Grandma is a legend! — David Smith (@cds4324) July 14, 2019

इस वीडियो को ग्वेन नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत पर मेरी दादी का रिएक्शन. प्लीज एन्जॉय करें.' एक यूजर ने लिखा- 'बहुत प्यारी हैं. इंग्लैंड के लिए शानदार दिन. क्या शानदार गेम था. बधाइयां.' वहीं एक यूजर ने लिखा- 'वर्ल्ड कप की जीत पर सबसे शानदार वीडियो. आपकी दादी लीजेंड हैं.'