Fifa World Cup 2018: आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे मेस्सी का टूटा सपना, हार के बाद ऐसे छलका दर्द

निजनी नोवगोरोद में क्रोएशिया के हाथों 3-0 से शिकस्त के बाद लियोनेल मेस्सी सिर झुकाये बैठे रहे चूंकि उन्हें अहसास हो गया कि विश्व कप खिताब अपने नाम करने का उनका सपना टूटकर उसी मैदान पर बिखर गया है और इसका मलाल जिंदगी भर उन्हें कचोटता रहेगा. बार्सीलोना के साथ कामयाबी की नयी बुलंदियों को छूने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबालरों में शुमार मेस्सी को उम्मीद थी कि अपने आखिरी विश्व कप में वह फुटबाल की यह सबसे बड़ी ट्राफी थाम सकेंगे लेकिन कल क्रोएशिया ने उनका यह सपना लगभग तोड़ दिया.पिछले एक दशक से फुटबाल के दो स्तंभ बने मेस्सी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप है. अपना 31वां जन्मदिन मनाने जा रहे मेस्सी अब कभी फुटबाल के इस महासमर में खेलते नहीं दिखेंगे. अर्जेंटीना 2014 विश्व कप फाइनल में जर्मनी से एक गोल से हार गया था. इसके बाद कोपा अमेरिका फाइनल 2015 और 2016 में चिली से पेनल्टी शूटआउट में हारा.

Just in case anyone missed a fantastic victory for Croatia