धरती की तरफ आता दिखा आग का गोला, जिसने देखा उड़ गए उसके होश, देखें VIDEO

न्यूजीलैंड (New Zealand) के उत्तर द्विप में कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए. आसमान में लोगों को आग के गोले जैसी चीज धरती की तरफ आती दिखी. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या. तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि आग के गोले के प्रकार की कोई चीज धरती की तरफ आ रही है. शनिवार को टौरंगा में रात करीब 9 बजे कुछ ऐसा देखने को मिला.

VIDEO: दुल्हन ने शादी के दिन व्हीलचेयर पर बैठे पिता के साथ किया खूबसूरत डांस, देखकर रोक नहीं पाएंगे आंसू

Just saw what might be a meteorite over Gisborne- looked like it went to earth further east. Hear us all buzzz out! pic.twitter.com/Ylow0bD9ZT

WVLT के मुताबिक, सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि तेज आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आग का गोला दो टुकड़ों में नीचे की तरफ आर हा है. किसी ने इस आग के गोले को उपग्रह बताया तो किसी ने उल्का बताया.

कुत्ते से डरकर भाग रही थी महिला, मालिक ने ही कूदकर काट लिया हाथ

Ok -- internet seems to be saying it WAS space junk, a Russian military early warning satellite; would have been over NZ at the right time; was predicted to reenter, although this is a week or two early https://t.co/q0bAiDHkwQ