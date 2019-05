'Game Of Thrones' में पकड़ाई एक और गलती, विकलांग एक्टर के दिखाए हाथ (Spoiler Alert)

'गेम ऑफ थ्रोन्स' (Game Of Thrones) में 'स्टारबक्स कप' को गलती से एक एपिसोड में दिखाए जाने की बात जैसे ही पुरानी होने लगी थी, प्रशंसकों को इसमें अब एक और त्रुटि दिखाई दी है. इस बार एक प्रोमो इमेज में जेमी लैनिस्टर का दाहिना हाथ फिर से उग आया है जबकि कार्यक्रम में उसे विकलांग दिखाया गया है. एचबीओ पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के तीसरे सीजन में ब्रायना ऑफ टार्थ (ग्वेन्डोलिन क्रिस्टी द्वारा निभाया गया किरदार) को बचाते हुए जेमी (निकोलज कोस्टर-वाल्डौ द्वारा निभाया गया किरदार) का हाथ दुश्मनों ने काट दिया था.

रविवार को प्रसारित हुए 'द बेल्स' एपिसोड में अपनी बहन सर्सी (लीना हेडे द्वारा निभाया गया किरदार) के साथ पुनर्मिलन करते हुए जेमी को सोने के कृत्रिम हाथ के साथ दिखाया गया. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सीजन आठ के एपिसोड पांच की प्रोमो इमेज में जेमी के कृत्रिम हाथ की जगह उसके असली हाथ को दिखाया गया है.

प्रशंसकों को यह गलती समझने में देर नहीं लगी और इस बात का सोशल मीडिया में खूब मजाक उड़ाया गया. लेकिन, एचबीओ ने कहा कि वास्तविक एपिसोड में कोई गलती नहीं हुई है, यह केवल प्रोमो इमेज में हुआ है. एक यूजर ने लिखा, "ऐसा लगता है 'स्टारबक्स कप' वाली गलती तो बस शुरुआत थी. एपिसोड पांच में तो जेमी का हाथ जादू से अपने आप ठीक हो गया। क्या हमें और कोई सबूत चाहिए। 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के बारे में परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था."

I saw this picture of Cersei & Jaime and went back to the episode to check out if they really forgot the hand. THEY DID NOT. I couldn't even find this shot in the episode. So this picture is fake. Don't trust everything you see.

(Correct me if i'm wrong) pic.twitter.com/Ek1t6gLpxy