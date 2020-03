हाथी ने किया भैंस के बच्चे पर Attack तो छोटे से जानवर ने किया कुछ ऐसा... देखें लड़ाई का पूरा Video

एक हाथी (Elephant) और भैंस के बच्चे (Baby Buffalo) की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में भैंस के बच्चे ने बड़े से हाथी को खदेड़ दिया. उसके पीछे उसकी मां घूम रही थी. इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे की जंगल में भैंस कितनी खतरनाक होती है. इस वीडियो को 'नेचर इन लिट' नाम के ट्विटर पेज ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''हाथी को अंदाजा भी नहीं होगा कि भैंस का बच्चा उसको खदेड़ देगा.''

वीडियो में देखा जा सकता ह कि हाथी भैंस के बच्चे पर अटैक करने के लिए जाता है. जैसे ही वो मां बेटे के पास पहुंचता है तो बेटा पीछे लग जाता है. हाथी घबराकर पीछे हटने लगता है. बेटे के पीछे मां दौड़ पड़ती है. हाथी दूसरे रास्ते से जान बचाकर भाग निकलता है और भैंस अपने बच्चे को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है. फोटो देखकर आप को भी लगेगा कि हाथी ने भैंस को बच्चे को खत्म कर दिया होगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भैंस के बच्चे ने पलटवार कर उसको ही खदेड़ दिया.

देखें Video:

Elephant has no clue what to do when it gets charged by a baby water buffalo pic.twitter.com/kxCJRdjAYM — Nature is Lit (@NaturelsLit) March 4, 2020

इस वीडियो को 4 मार्च को शेयर किया गया है. जिसके अब तक लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

