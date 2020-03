IAS ने शेयर किया गोरिल्ला के बच्चे का मजेदार वीडियो, बोलीं- 'मम्मी ने खराब कर दिया मजा...' देखें Video

अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब मस्ती करते हैं तो मां उनको डांटकर होमवर्क कराने बिठा देती हैं. ऐसा ही एक गोरिल्ला के बच्चे (Baby Gorilla) का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. गोरिल्ला का बच्चा खेल रहा था. फिर उसकी मां आई और उठाकर ले गईं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू (IAS Officer Supriya Sahu) ने शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरिल्ला का बच्चा छोटी सी दीवार पर चढ़कर जमीन पर कूदता है. वो ऐसा चार बार करता है, जिसके बाद उसकी मां आ जाती है और उठाकर ले जाती है. जिस तरह वो बार-बार चढ़कर कूद रहा है. उसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

देखें Video:

For the child in all of us Do watch the third jump and then the boss spoils the fun



VC. Via Whatsapp pic.twitter.com/VK9cDEc82t