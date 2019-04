Good Friday 2019: गुड फ्राइडे पर WhatsApp और Facebook पर लगाएं ये Status

Good Friday 2019: ईसा मसीह (Isa Masih) के त्याग की याद में गुड फ्राइडे (Good Friday) मनाया जाता है. इस दिन ईसाई लोग चर्च में जाकर यीशू को याद करते हैं और शोक मनाते हैं. चर्च में यीशू के अंतिम सात वाक्यों की की चर्चा की जाती है जिसमें क्षमा, मेल-मिलाप, सहायता और त्याग का महत्व समझाया जाता है. वहीं, कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि ईसाई धर्म के ईश्वर की मृत्यु वाले दिन को 'गुड' क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि ईसा मसीह ने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दी थी, इसीलिए इस दिन को 'गुड' कहकर संबोधित किया जाता है. गुड फ्राइडे के मौके पर आप इन स्टेटस को वाट्सऐप और फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं.

Good Friday 2019: ईसा मसीह के त्याग के दिन को इन मैसेजेस से करें याद

Good Friday Facebook And Whatsapp Status:

जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने एवं उनमें दिलचस्पी लेना शुरु कर देगा,

उस दिन से हमारी परेशानियाँ हम में दिलचस्पी लेना बंध कर देगी…

May God Bless You

Happy Good Friday

जीवन में ज्यादा रिश्ते हो या न हो,

लेकिन जो भी रिश्ते है उनमें

प्यार और एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है…

प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा आप पर बनी रहे…

Wish you a very Happy Good Friday

Good Friday 2019: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानिए इसका इतिहास और ईस्टर के बारे में सबकुछ

प्रभु यीशु के चरणों की धूल है हम,

प्रभु के लिये, प्यारे फूल है हम,

इन्हीं फूलों को बचाने और बगीचों को सजाने,

हमारे पापों को प्रभु ईशु ने है अपनाया…

और मनुष्य को ईश्वरता का पाठ है पढ़ाया…

आज पवित्र दिन ये गुड फ्राइडे का है आया…

इन दो शहरों में Good Friday की छुट्टी हुई कैंसल, ईसाई नराज़ होकर बोले - संख्या कम है लेकिन योगदान बहुत बड़ा

अगर प्रभु नहीं है तो उसका जिक्र क्‍यों...! और अगर प्रभु है तो फिर इतनी फिक्र क्‍यों...!

कैसे कह दूं कि मेरी, हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया, मेरे प्रभु यीशु को खबर हो गई…!

प्रार्थना है कि भगवान आपके ऊपर अपना प्यार, कृप्या और आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे।

गुड फ्राइडे के हैं और भी नाम...

ईसाई धर्म ग्रंथों के मुताबिक यीशु को बिना गलती के क्रॉस मार्क पर लटका दिया गया. उनपर कई तरह से यातनाएं की गईं. ये दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे का था, इसलिए इसे गुड फ्राइडे नाम दिया गया. गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है.

कैसे मनाते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे?

गुड फ्राइडे के 40 दिन पहले से ही ईसाइयों के घरों में प्रार्थना और उपवास शुरू हो जाते हैं. इस व्रत में शाकाहारी खाना खाया जाता है. गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च जाते हैं और यीशू को याद कर शोक मनाते हैं. इसी के साथ गुड फ्राइडे के दिन ईसा के अंतिम सात वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है जो क्षमा, मेल-मिलाप, सहायता और त्याग पर केंद्रित होती है.

वहीं, मौत के तीन दिन बाद ईसा मसीह के फिर से जीवित हो जाने की खुशी में ईसाई लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं और खुशी मनाते हैं. एक-दूसरे को अंडे के आकार के तोहफे देते हैं.