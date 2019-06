गुजरात में पागल सांड का आतंक, जो निकला सड़क से उसे उड़ाया... देखें VIDEO

सांड को सबसे खतरनाक माना जाता है. एक बार जब पागल हो जाए तो किसी को नहीं छोड़ता. वैसे तो सांड दिखने में काफी शांत दिखता है, लेकिन एक बार दिमाग फिर जाए तो पागल हो जाता है. गुजरात (Gujarat) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल (Viral) हो रहा है जिसमें एक सांड ने आतंक मचा दिया. उसके सामने जो आता वो उस पर अटैक कर रहा है. सीसीटीवी पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला गुजरात के राजकोट का है. जहां सांड ने दो लोगों पर अटैक किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे एक सांड खड़ा है. जैसे ही वहां से एक साइकल चालक गुजरता है तो सांड उस पर अटैक कर देता है. वो सड़क पर गिर जाता है. जैसे ही वो उठा तो सांड ने फिर अटैक कर दिया. जिसके बाद एक शख्स ने उसे बचाया.

देखें VIDEO:

#WATCH Gujarat: Two people injured after being attacked by a bull near Rajkot yesterday. The bull was later shifted to a cowshed. pic.twitter.com/hUmKHDafX9