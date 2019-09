पाकिस्तान बॉर्डर के पास IAF में शामिल हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर, ऐसे उड़ाएगा दुश्मनों के होश, जानें खास बातें

दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे (Boeing AH-64 Apache) भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में शामिल हुआ. वायुसेना के बेड़े में आठ अपाचे (Apache) के शामिल होने से उसकी ताकत और घातक हो गई है. इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास पठानकोट एयरबेस (Pathankot Air Force Station) पर शामिल किया गया है. वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोवा की मौजूदगी में ये हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुआ. भारत सरकार ने अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनी बोइंग से बोइंग के साथ 4168 करोड़ रुपये 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था. अगले साल तक भारत को सारे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे. अपाचे AH-64E अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है. आइए जानतेा हैं Apache AH-64E के बारे में खास बातें...

एयरफोर्स में शामिल हुए आठ अपाचे हेलीकॉप्टर, जानें इसकी खासियत के बारे में

1. करीब 280 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ान भरने वाला इस हेलीकॉप्टर को अपनी डिजाइन की वजह से रडार आसानी से पकड़ नही पाता है.

भारतीय वायुसेना को मिला पहला 'अपाचे' हेलीकॉप्टर, दुश्मन के इलाके में घुसकर मारने की क्षमता

2. करीब पौने तीन घंटे तक उड़ान भरने वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन पर जब टूट पड़ता है तो उसकी शामत आ जाती है. इससे दुश्मन के आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप से टैंक तक तबाह किये जा सकते है.

#WATCH Punjab: The Apache chopper receives water cannon salute, before induction at the Pathankot Air Base. pic.twitter.com/YNT49rjr3B

3. अपाचे हेलिकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट होने जरूरी हैं. इसकी ऊंचाई 60 फुट है और चौड़ाई करीब 50 फुट है. अपाचे हेलिकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं, इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है.

अमेरिका देगा भारत को 'अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर', रात में उड़ान भरने में हैं सक्षम

4. एएच -64ई अपाचे दुनिया के सबसे आधुनिक बहु-उद्देश्यीय लड़ाकू हेलीकाप्टरों में से एक है और अमेरिकी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है. उसने इराकी सेना से लड़ाई में और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छिपे तालिबान को नष्ट करने में इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था.

#Punjab: IAF Chief BS Dhanoa arrives at the Pathankot Air Base where Apache helicopter of the Indian Air Force are to be inducted into IAF today. pic.twitter.com/U6GrwjuKCO