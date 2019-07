टीम इंडिया हुआ वर्ल्ड कप से बाहर तो अदनान सामी ने कहा- 'हमें आप पर गर्व है...' पाक फैन्स ने बताया ISI एजेंट

रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की आकर्षक पारी के बावजूद भारत को शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण विश्व कप सेमीफाइनल (World Cup 2019 Semifinal) में बुधवार को न्यूजीलैंड (IND vs NZL) के हाथों 18 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका क्रिकेट महाकुंभ में सफर भी समाप्त हो गया. टीम इंडिया (Team India) को वर्ल्ड कप चैम्पियन (World Cup 2019 Champions) बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. वर्ल्ड कप में वो टॉप पोजीशन पर थी. लेकिन एक हार से वो बाहर हो गई. विकेट के लिये 116 रन जोड़कर मैच को आखिर तक जीवंत बनाये रखा. भारत ने हालांकि दबाव में आखिरी चार विकेट 13 रन के अंदर गंवा दिये और इस तरह से न्यूजीलैंड (New Zealand) लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा. भारत 49 .3 ओवर में 221 रन पर सिमटा. हार के बाद पाकिस्तान में सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. उनको आईएसआई एजेंट (ISI Agent) और पाक मेजर बताया जा रहा है.

प्लेन के सामने आ गया टैंकर तो पायलट ने ऐसे बचाई जान, पाक मंत्री ने की तारीफ तो भारतीय बोले- 'GTA 5 गेम का वीडियो है ये...'

Proud of you #TeamIndia .

Hey, you had a bad day; so what; Shit happens! The greatest of people have innumerable defeats so hang in there! We believe in you since you've succeeded many times & made us proud.

You have played brilliantly.

Lots of love & duas!

#INDvsNZ