प्लेन के सामने आ गया टैंकर तो पायलट ने ऐसे बचाई जान, पाक मंत्री ने की तारीफ तो भारतीय बोले- 'GTA 5 गेम का वीडियो है ये...'

पाकिस्तानी आवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज (Khurram Nawaz Gandapur) ने एक वीडियो शेयर किया, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक प्लेन पेट्रोल टैंक से बचकर निकला. उन्होंने ये वीडियो असली समझकर शेयर कर दिया. लेकिन हकीकत में ये वीडियो जीटीए-5 (Grand Theft Auto-5) गेम का है. जो रियल नहीं है, बल्कि गेम के एक हिस्से का है. जिसके लिए उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है. भारतीय ट्विटर यूजर्स उनकी खूब खिचाई कर रहे हैं.

खुर्रम नवाज (Khurram Nawaz) ने जो वीडियो शेयर किया उसमें देखा जा सकता है कि एक प्लेन बिल्डिंग के पास से निकलते हुए लैंड करता है, तभी सामने एक पेट्रोल टैंकर आ जाता है. जान बचाने के लिए पायलट उसी वक्त टेक ऑफ कर लेता है. वीडियो देखकर आप भी समझ जाएंगे कि इस वीडियो में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है.

पाकिस्तानी आवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'एक एयरक्राफ्ट बाल-बाल बचा, जो बड़े हादसे का शिकार हो सकता था. पायलट का चमत्कारिक प्रजेंस ऑफ माइंड'. इस पोस्ट के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा- 'आखिरकार पाकिस्तान में जीटीए-5 आ चुका है.'

some one tell him please https://t.co/cBx7jmlYLo — Devansh Gandhi (@Devansh_G) July 7, 2019

Lol... Presence of mind or absence of mind? — जय श्री राम (@dokaurikaadmi) July 6, 2019

So this guy really did share a GTA 5 video montage praising the pilot . Brilliant Gandapur Sahb https://t.co/Rhs1t3IvrT — Muhammad Usman (@us_man6697) July 7, 2019

ट्रोल होने के बाद खुर्रम नवाज ने ट्वीट को डिलीट कर दिया. असल में ये वीडियो जीटीए-5 का है, जिसको यूट्यूब पर शेयर किया गया है. TheUiGamer चैनल ने यूट्यूब पर इस वीडियो को शयेर किया है. जिसमें एक ऑयल टैंकर प्लेन के सामने आ जाता है और प्लेन लैंड करने के बाद टेक ऑफ कर लेता है.

देखें VIDEO: