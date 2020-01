IND vs NZ: Sanju Samson हुए फ्लॉप तो लोगों को याद आए ऋषभ पंत, ऐसे कर रहे हैं Troll

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी-20 (IND vs NZ 4th T20) वेलिंग्टन में खेला जा रह है. लगातार तीन मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज चौथे मुकाबले में कमाल नहीं दिखा पाए और जल्द आउट होते गए. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम में कई बदलाव किए. उन्होंने पिछले मैच के हीरो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को आराम दिया है. उनकी जगह संजू सैमसन (Sanju Samson) और नवदीप सैनी (Navdeep Saini) को मौका दिया.

संजू सैमसन (Sanju Samson) को केएल राहुल (KL Rahul) के साथ ओपनिंग करनी थी. रोहित शर्मा की जगह खेल रहे संजू कुछ खास नहीं कर पाए. 5 गेंद पर वो 8 रन ही बना सके और जल्द आउट हो गए. किसी को उम्मीद नहीं थी कि संजू इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे. आउट होते ही संजू सैमसन (Sanju Samson) ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगे. लोगों ने उनकी तुलना ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से की, जो प्लेइंग 11 में जगह पाने का इंतजार कर रहे हैं. ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं कि संजू की जगह पंत को खिलाना चाहिए था. कुछ लोग संजू सैमसन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ पंत के साथ-साथ संजू सैमसन को भी ट्रोल रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि संजू सैमसन भी ऋषभ पंत के क्लब में शामिल हो चुके हैं.

आपको बता दें, काफी समय से ऋषभ पंत का बल्ला शांत है. वो अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं. केएल राहुल बल्ले से कमाल रहे हैं और कीपरिंग भी अच्छी कर रहे हैं. ऐसे में कप्तान विराट कोहली ने ऋषभ पंत की जगह राहुल को चांस दिया है.

मनीष पांडे के अर्धशतक से बना पाई टीम इंडिया 165 रन

मनीष पांडे के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 क्रिकेट मैच में आठ विकेट पर 165 रन बनाये. पांडे ने तीन चौकों की मदद से 36 गेंद में 50 रन बनाये जबकि सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 26 गेंद में 39 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड के ईश सोढी ने तीन और हामिश बेनेट ने दो विकेट लिये.