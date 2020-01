मोहम्मद शमी ने खतरनाक बोल्ड मारने क बाद खेला टेबल टेनिस, शॉट मारकर बोले- 'हीरो हूं हीरो...' देखें Video

India Vs New Zealand: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 (Ind Vs NZ 3rd T20) मुकाबला काफी रोमांचक रहा. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की शानदार गेंदबाजी और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने सुपरओवर (Super Over) में न्यूजीलैंड को हरा दिया. मैच के बाद मोहम्मद शमी ने संजू सैमसन के साथ टेबल टेनिस खेला. इस वीडियो को संजू सैमसन ने ही पोस्ट किया है. वीडियो में शमी टीटी बैट से स्मैश मारते दिख रहे हैं. जिसके बाद वो बड़े ही मजेदार अंदाज में कहते हैं- 'शमी हीरो अपना हीरो...' ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

संजू सैमसन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आज क्या क्रिकेट गेम हुआ. टीम ने बहुत अच्छा खेला और इस हीरो को स्पेशल हार्ट. शमी हीरो अपना हीरो...'' इस वीडियो के अब तक 4 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. कई लोगों ने टीम इंडिया और शमी को जीत की बधाई दी है.

जीत के लिये 180 रन के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी न्यूजीलैंड टीम को आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने 179 रन पर रोक दिया जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंचा. शमी ने 20वें ओवर में पहले केन विलियमसन और आखिरी गेंद पर रोस टेलर को बोल्ड करके मेजबान से शर्तिया जीत छीन ली.

जसप्रीत बुमराह के डाले सुपर ओवर में कीवी कप्तान विलियमसन ने एक छक्का और एक चौका जबकि मार्टिन गुप्टिल ने एक चौका लगाया जिससे मेजबान ने 17 रन बनाये. भारत की ओर से रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे लेकिन पहली चार गेंद पर सिर्फ आठ रन बन सके. आखिरी दो गेंद पर दस रन की जरूरत थी और रोहित ने टिम साउदी पर दो गगनभेदी छक्के जड़कर भारत को जीत दिलाई.