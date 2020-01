IND vs NZ: रोहित शर्मा के Super छक्के देख फैन्स बोले- 'ले लिया वर्ल्डकप का बदला...' देखें TikTok Viral Video India Vs New Zealand 3rd T20I: ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ('Hitman' Rohit Sharma) ने इस विशेषण को चरितार्थ करते हुए सुपर ओवर की आखिरी दो गेंद पर दो छक्के लगाकर भारत को तीसरे टी20 मैच में बुधवार को रोमांचक जीत और श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढत दिलाई.