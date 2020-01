IND vs NZ: रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ छक्के जड़कर 5 गेंदों पर बनाए 26 रन, देखें 24 सेकेंड का पूरा Video

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 (IND vs NZ 3rd T20) हैमिल्टन में खेला गया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के 40 गेंद में 65 रन की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में पांच विकेट पर 179 रन बनाये. मुकाबला सुपर ओवर में गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 18 रन का टारगेट दिया. फिर रोहित शर्मा ने आखिरी की 2 गेंदों पर लगातार दो छक्के मारकर टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिला दी. रोहित ने अपनी आक्रामक पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाये. उन्होंने केएल राहुल (19 गेंद में 27 रन) के साथ पहले विकेट के लिये 87 रन जोड़े. सोशल मीडिया पर उनकी पारी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेनेट की 5 गेंद पर 26 रन बनाए.

रोहित शर्मा पिछले दो मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, ऐसे में उनको इस मैच में शानदार परफॉर्म करना था. शुरुआत में ही वो अटैकिंग मोड में आ गए और गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. 24 सेकंड का ये वीडियो छाया हुआ है, जिसमें वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गेंद पर चौके-छक्के जड़ रहे हैं.

देखें Video:

#RohitSharma completes second fastest to 10k Runs in International cricket ???? ????????

&

And today 26 Runs in 5 Balls. #NZvIND



pic.twitter.com/kBbflDR6EI — Yeswanth(యశ్వంత్) (@yeswanth86) January 29, 2020

न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी बार टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. मेजबान टीम में ब्लेयर टिकनेर की जगह स्काट कजेलेजिन को शामिल किया गया. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था. राहुल और रोहित ने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की मैदान के चारों ओर धुनाई की.

टिम साउदी और हामिश बेनेट दोनों महंगे साबित हुए. साउदी को कोई विकेट भी नहीं मिल सका जबकि बेनेट ने तीन विकेट लिये। भारत ने पहले छह ओवर में 69 रन बना डाले. रोहित ने अपना अर्धशतक 23 गेंद में पूरा किया. उन्होंने बेनेट के दूसरे ओवर में 27 रन बनाये. उन्होंने तीसरी बार टी20 क्रिकेट में इतनी गेंद में अर्धशतक पूरा किया है. उन्होंने सबसे तेज पचासा वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 22 गेंद में लगाया था.

राहुल दूसरे छोर पर कोलिन डि ग्रांडहोमे का शिकार हुए. शिवम दुबे (तीन) को तीसरे नंबर पर भेजा गया लेकिन यह प्रयोग विफल रहा. वह सात गेंद खेलने के बाद आउट हो गए और भारतीय पारी का प्रवाह भी टूटा.

(इनपुट-भाषा से भी...)