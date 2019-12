IND vs WI: ऋषभ पंत ने छोड़ा कैच तो 'धोनी-धोनी' चिल्लाने लगे लोग, विराट कोहली ने पीछे देख किया ऐसा... India Vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI 2nd T20) के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया. Rishabh Pant ने कैच छोड़ा तो फैन्स धोनी-धोनी चिल्लाने लगे. Virat Kohli नाराज हो गए और फैन्स से सपोर्ट करने का इशारा करते नजर आए.