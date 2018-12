भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच (India Vs Australia) पहला टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी (Ind Vs Aus) करते हुए 250 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने 123 रन की पारी खेली. ऐसी परिस्थियों में जैसे पुजारा ने शतक जड़ा उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरा है. उनकी भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही. 87 के स्कोर पर वो 4 विकेट खो चुका है. अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया. लेकिन सबसे खास था ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) का विकेट. शर्मा ने एरॉन फिंच (Aron Dinch) को क्लीन बोल्ड किया. जिसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) का जश्न देखने लायक था.

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_auspic.twitter.com/f7bg9MPGWd