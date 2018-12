IND vs AUS: Mayank Agarwal ने 76 रन जड़कर विराट कोहली को किया साबिक, ऐसे बदली उनकी किस्मत, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Boxing Day Test) में खेला जा रहा है. जहां विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. भारत के लिए शुरुआत शानदार रही और डेब्यू कर रहे मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने हाफ सेंचुरी जड़कर सभी को हैरान कर दिया. एक तरफ जहां चेतेश्वर पुजारा धैर्य से खेल रहे थे. तो वहीं मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) अटैकिंग मोड में खेले. यही नहीं उन्होंने इस बड़े ग्राउंड में छक्का भी जड़ा. विराट कोहली (Virat Kohli) ने तीसरे टेस्ट में बड़ा दांव खेला है. उन्होंने केएल राहुल और मुरली विजय को बाहर करके उन्होंने नई ओपनिंग जोड़ी को उतारा है. इस टेस्ट में हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) से ओपन कराया है. जिसका उनको फायदा मिला.

