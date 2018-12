IND vs AUS: गुस्से में कंगारू गेंदबाज ने विराट कोहली को डाली ऐसी गेंद, सभी रह गए हैरान, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा. ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी नहीं चला और भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्म किया. डेब्यू कर रहे मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने एक तरफ जहां 76 रन बनाए तो वहीं, चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और विराट कोहली (Virat Kohli) की जोड़ी अभी भी टिकी है और टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को हर तरह की गेंदें डाली. जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया. बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेली. पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया.

विराट कोहली 47 रन बनाकर खेल रहे थे तभी मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) गेंदबाजी करने आए. उस वक्त दिन के 4 ओवर शेष बचे थे. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत का एक विकेट लेने की फिराक में थी. मिशेल स्टार्क गुस्से में गेंद फेकने आए. बॉल जैसे ही विराट कोहली के पास से निकली तो बॉल ने एक्सट्रा बाउंस ले लिया और बाउंड्री की तरफ निकल गई. जिसको देखकर विराट कोहली हैरान रह गए. मिशेल स्टार्क भी जोर-जोर से हंसने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. मिशेल स्टार्क और विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था.

देखें VIDEO:

That has done PLENTY!



What about the reactions from Starc and Kohli #AUSvINDpic.twitter.com/9Y1pG9dkKx