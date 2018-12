IND vs AUS: सीट पाने के लिए MCG में मची भगदड़, भारतीय फैन्स बोले- यहां भी, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground- MCG) में खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. डेब्यू कर रहे मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने शानदार 76 रनों की पारी खेली. बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है. जहां करीब 90 हजार लोग मैच देखने आए हैं. भारी भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटी भी टाइट की गई है. इस टेस्ट में पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखकर सभी हैरान हैं. बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने के लिए स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली. जो अंदर आने के लिए एक्साइटिड थे.

IND vs AUS: Mayank Agarwal ने 76 रन जड़कर विराट कोहली को किया साबिक, ऐसे बदली उनकी किस्मत, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

And they're off! The running of the MCC members has begun ahead of #BoxingDayTest#AUSvIND@BreakfastNews@abcmelbournepic.twitter.com/u9beRRFBFo