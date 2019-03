एमएस धोनी ने फैन को देखते ही लगा दी दौड़, ऐसा था विराट का रिएक्शन, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रलिया (India vs Australia) के बीच वनडे सीरीज चल रही है. जिस में टीम इंडिया शानदार परफॉर्म कर रही है. 5 मैच की वनडे सीरीज (IND VS AUS) में टीम इंडिया 2-0 से बढ़त बना चुकी है. दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 8 रन से जीत लिया. मैच के शुरुआत में कुछ एसा हुआ जिसको देखकर फैंस हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. एमएस धोनी (Ms Dhoni) जैसे ही कीपिंग करने ग्राउंड पर उतरे तो फैंस एक्साइटेड हो गए. एक फैन तो ग्राउंड पर उतर आया और धोनी की तरफ दौड़ लगा दी.

ऋषभ पंत के चैलेंज पर हंस पड़े एमएस धोनी, बोले- आ जा... दिखा गेम, वायरल हुआ VIDEO

धोनी (Ms Dhoni) ने फैन को मज़ा चखाया और फैन से दूर भागने लगे. लोग भी धोनी को चियर करने लगे. धोनी (Ms Dhoni) स्टंप्स के पास आकर खड़े हो गए. फैन दौड़ते हुए धोनी (Ms Dhoni) के पास आया और उनको गले लगा लिया. उस वक़्त धोनी (Ms Dhoni) ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. धोनी (Ms Dhoni) फैंस के साथ हमेशा मस्ती के मूड में होते हैं. इस बार भी उन्होंने फैन के साथ जमकर मस्ती की. सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

4 साल की इस बच्ची ने जड़े एमएस धोनी जैसे छक्के, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

#INDvAUS match #MSDhoni playing with his diehard fan, watching again and again. pic.twitter.com/uSrIpL9PWL