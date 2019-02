4 साल की इस बच्ची ने जड़े एमएस धोनी जैसे छक्के, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान, देखें VIDEO

खास बातें 4 साल की इस बच्ची ने जड़े एमएस धोनी जैसे छक्के. ओडिशा की रहने वाली सुद्धरुती रौत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एमएस धोनी की बहुत बड़ी फैन हैं सुद्धरुती.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर हर कोई हैरान है. ओडिशा (Odisha) की रहने वाली एक चार साल की बच्ची ऐसा क्रिकेट खेल रही है जिसको देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, कि इतनी छोटी बच्ची इतनी अच्छी बल्लेबाजी कैसे कर सकती है. उनकी बल्लेबाजी देख और क्रिकेट के प्रति दीवानगी देख लोग उन्हें 'माही' (Mahi) कहकर बुलाते हैं. जो महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) का निकनेम है. ओडिशा की रहने वाली सुद्धरुती रौत (Sudhruti Rout) का बल्लेबाजी करते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

माता-पिता उसे माही इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो एमएस धोनी (MS Dhoni) की डायहार्ट फैन हैं. माही की क्रिकेटर बनने की कहानी उनके पिता से शुरू होती है. जो कभी क्रिकेटर हुआ करते थे. लेकिन चोट के कारण वो अपना करियर क्रिकेट में नहीं बना पाए. एक दिन वो बेटी को एमएस धोनी की बायोपिक दिखाने ले गए. जिसके बाद बेटी सुद्धरुती को क्रिकेट का चसका लग गया. जब से फिल्म रिलीज हुई है वो 100 से ज्यादा बार देख चुकी है. फिल्म में धोनी के शॉट्स देखकर वो छक्के मारना सीख गई. यही नहीं वो धोनी की तरह हेयरस्टाइल भी रखती है. जैसे धोनी ने शुरुआत में रखी थी.

This 4 year old girl will amaze you with her batting skills she lives in a small village in Odisha and aspires to play for Indian cricket team one day pic.twitter.com/F3xTphwzkc — Female Cricket (@imfemalecricket) February 17, 2019

सुद्धरुती ने ढाई साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उन्होंने अपने पिता से बल्लेबाजी कैमरे पर रिकॉर्ड करने को कहा. ताकी वो देख पाए कि टीवी पर वो शॉट खेलते हुए कैसी लगती है. जिसके बाद उनके परिवारवाले समझ गए कि क्रिकेट के प्रति लगाव बहुत गहरा है. सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी काफी वायरल हो रही है. फीमेल क्रिकेट नाम के ट्विटर पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है.

There she is. The 4 year old wonder from Odisha's Balasore city. Look at those commitment in her eyes. pic.twitter.com/l4FudtKOln — Female Cricket (@imfemalecricket) February 20, 2019

Yet another video of this 4 year old girl from Odisha, nicknamed Mahi because she is a huge @msdhoni fan. #MsDhoni@CSKFansOfficial@ChennaiIPLpic.twitter.com/GnkoQvsyxC — Female Cricket (@imfemalecricket) February 21, 2019

Wow! No messing around with her! Fast hands — Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) February 19, 2019

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सुद्धरुती की खूब तारीफ कर रहे हैं. इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनियल वाइट ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा- 'WOW! क्या बल्लेबाजी करती है. इतने तेज हाथ.'