India vs Australia: विराट कोहली को देख खुशी के मारे झूम उठी लड़की, वायरल हुआ VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच टी-20 सीरीज शुरू हो चुकी है. पहला टी-20 मैच ब्रिसबेन (Brisbane T-20) के गाबा स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. टीम इंडिया जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचे तो फैन्स उन्हें चीयर करने लगे. विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी फैन्स की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया. विराट कोहली के फैन्स भारत में ही नहीं दुनिया में हैं.विराट कोहली जिस वक्त बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तो वो फैन्स ने मिलने पहुंच गए. जहां फैन्स ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा. वहीं एक महिला फैन उनसे मिलने पहुंच गई. उन्होंने ऑटोग्राफ के लिए एक पेपर दिया. विराट की नजर ऑटोग्राफ देने पर थी लेकिन महिला फैन उनको देख रही थीं और शर्मा रही थीं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

