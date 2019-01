IND vs NZ: कुलदीप यादव ने हवा में उड़कर लिया ऐसा कैच, देखता रह गया न्यूजीलैंड, देखें VIDEO india vs new zealand 1st odi: कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने हवा में उड़कर शानदार कैच लिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. हेनरी निकोलस का कैच लेकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया.