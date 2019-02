सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने बीच ग्राउंड पर चिल्लाया- Hows The Josh? तेज आवाज में मिला ये जवाब, देखें VIDEO

भारत ने न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) में ऐतिहासिक वनडे श्रृंखला जीतने का जश्न बालीवुड फिल्म 'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' के मशहूर डायलॉग 'हाउज द जोश' बोलते हुए मनाया. भारत ने रविवार को पांचवें और अंतिम वनडे (India Vs New Zealand 5th odi) में 35 रन की जीत से पांच मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीती, यह न्यूजीलैंड की सरजमीं 1967 में दौरा शुरू करने के बाद सभी प्रारूपों में उनकी सबसे बड़ी जीत है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवरों में 252 रन बनाए. उसकी तरफ से अंबाती रायुडु (90 रन, 113 गेंद, 8 चौके, 4 छक्के) और हार्दिक पंड्या (45 रन, 22 गेंद, 2 चौके, 5 छक्के) ने शानदार पारियां खेलीं, तो विजय शंकर (45 रन, 64 गेंद, 4 चौके) और केदार जाधव (34 रन, 45 गेंद, 3 चौके) ने भी उपयोगी योगदान दिया. मिड्ल और लोअर ऑर्डर बैट्समैन के इस प्रयास से भारत फाइटिंग स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा.

टीम को जब ट्राफी पेश की गयी तो केदार जाधव बोलने लगे 'हाउज द जोश', जैसा फिल्म में अभिनेता विक्की कौशल बोलते हैं. इस पर प्रतिक्रिया करते हुए टीम के अन्य सदस्यों ने कहा, 'हाई सर (जोश काफी है).' बीसीसीआई ने बाद में अपने ट्विटर हैंडल पर इस जश्न की वीडियो साझा की जिसका शीर्षक था, 'ऐसा लगता है कि टीम का 'जोश' 'हाई सर' (बहुत ऊंचा) है. ' विक्की कौशल ने अपने टाइमलाइन पर बीसीसीआई की वीडियो पोस्ट की और लिखा, 'हमारी भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा देश का 'जोश' 'सुपर हाई' (ऊंचा) रखती है और हम सभी को गौरवान्वित करती है. इस शानदार जीत के लिये बधाई. इंडिया !!! इंडिया !!!.'

253 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 44.1 ओवरों में 217 रन बनाकर आउट हो गई. उसके लिए जेम्स नीशम (44 रन, 32 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) और विलियमसन (39 रन, 73 गेंद, 3 चौके) ने सबसे ज्यादा रन बनाए. भारत के लिए युजवेंद्र चहल ने तीन और शमी और पंड्या ने दो-दो विकेट लिए. टर्निंग प्वाइंट था धोनी का नीशम को रन आउट करना. और इसी ने एकदम से मुकाबले की तस्वीर बदल दी. अंबाती रायुडु को मैन ऑफ द मैच, जबकि मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.

